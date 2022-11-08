تعليق للولايات المتحدة بعد مقتل أحد مواطنيها في بغداد

وقالت البعثة في البيان، "نحن نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة. نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد على خسارتهم، ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة من خلال قنصليتنا".وأضافت "احتراماً لخصوصية عائلة الفقيد خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي تعليق آخر".وأقدم مسلحون مجهولون، أمس الاثنين، على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية في بغداد.