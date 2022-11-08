الغاز حول العالم.. تحذير دولي يخص سقف الأسعار

ووفقا للمفوضية، بدلا من مثل هذه الإجراءات، تم اقتراح "آلية تصحيح السوق".ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين دبلوماسيين قولهما إن المفوضية الأوروبية أوضحت، استحالة فرض سقف لأسعار الغاز، بحيث لا يؤثر على العقود طويلة الأجل وأمن الإمدادت.ووفقا للوكالة، تهدد بعض الدول التي ترغب في تحديد سقف السعر، بمنع اعتماد حزمة طاقة أكبر تتضمن عمليات شراء مشتركة.ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 24 نوفمبر، للموافقة على حزمة إجراءات طارئة لمكافحة الأزمة الاقتصادية.ومن المتوقع أن تشمل هذه الحزمة تحديد فضاء أسعار ديناميكي للغاز في دول الاتحاد الأوروبي، وإطلاق آلية مشتريات مشتركة للغاز المسال بواقع 15%، واعتماد تدابير لدعم المستهلكين.