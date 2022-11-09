أمريكا تمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران

وقال بايدن اليوم الأربعاء: "سأقوم بتمديد حالة الطوارئ الوطنية لإيران لمدة عام والتي تم الإعلان عنها بموجب الأمر التنفيذي رقم 12170".وأضاف: "نحن نتحدث عما يسمى باتفاقيات الجزائر المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى إطلاق سراح دبلوماسيين أمريكيين قضوا أكثر من عام في طهران كرهائن بعد عام 1979، وتنص هذه الوثائق على وجه الخصوص، على مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض".وتابع بيان البيت الأبيض: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979، وكذلك الإجراءات التي تم إدخالها في ذلك الوقت لمواجهة حالة الطوارئ هذه، يجب أن تظل سارية المفعول بعد 14 نوفمبر 2022".جاء ذلك في خطاب وجهه بايدن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران.