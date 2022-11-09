ماسك يبيع أسهما بقيمة 4 مليارات دولار في "تسلا"

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من استحواذ أغنى رجل في العالم على شركة "تويتر"، بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.وأظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن ماسك الذي مول جزءا كبيرا من صفقة "تويتر" عبر "تسلا"، قد باع 19.5 مليون من أسهم الشركة، مقابل نحو 3.95 مليار دولار.