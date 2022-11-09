"بلومبيرغ" بشأن الانتخابات النصفية: بايدن يواجه احتمالات "مروعة"

وقالت الوكالة إن "من المقرر أن يصدر الناخبون الأمريكيون "المنقسمون بشدة" حكمهم حول ما إذا كان الديمقراطيون أو الجمهوريون لديهم "الوصفة السحرية" لتوجيه الأمة خلال نوبة التضخم والركود التي تلوح في الأفق، والانقسامات المريرة حول القضايا الثقافية والاجتماعية".وأضافت الوكالة أن "الناخبين سيقررون هوية من يسيطر على الكونغرس بالإضافة إلى حكام الولايات في جميع أنحاء البلاد، لكنها أشارت إلى أن هناك اثنين من السياسيين الأكثر تعرضًا للخطر ليسا مدرجين في الاقتراع؛ وهما بايدن وسلفه دونالد ترامب".وتابعت أنه "مع وجود مخاوف بشأن الاقتصاد في صدارة أذهان الناخبين، يواجه بايدن، احتمالات مروعة لتفادي استيلاء الجمهوريين على أحد مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) أو كليهما".وأردفت، "هذا من شأنه أن يحبط بقية جدول أعماله (بايدن) غير المكتمل. أما بالنسبة لترامب، فتفتح الانتخابات فرصة لترسيخ أيديولوجيته الأصلية وإنكاره للانتخابات في الحزب الجمهوري وتمهيد الطريق لعودته المحتملة إلى السباق الرئاسي في 2027".واستطردت، "المزاج المحدد للناخبين في 2022 هو الغضب. الديمقراطيون غاضبون من قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق القومي في الإجهاض، ولا يزال الجمهوريون يخوضون معركة على انتخابات 2020 ويروجون لنظريات المؤامرة".وقالت الوكالة، "تشير استطلاعات الرأي والسوابق التاريخية إلى أن الناخبين سيحولون مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين، ما يجبر بايدن، على قضاء العامين المتبقيين من ولايته في الدفاع عن إنجازات، مثل: تمويل المناخ، وتخفيف عبء ديون الطلاب".