الحرب الأوكرانية.. "نيويورك تايمز": "جحيم" في السماء وتباطؤ الحركة على الأرض

يأتي ذلك وسط مزاعم أوكرانية بأن روسيا أبرمت صفقة لشراء صواريخ بالستية من إيران لتحل محل الأسلحة الدقيقة التي تطلقها على الخدمات الحيوية للمدنيين، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار التي تم نشرها بالفعل.وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الشهر الماضي، صعدت موسكو بشكل كبير من ضرباتها بعيدًا عن الخطوط الأمامية على المدن والخدمات الحيوية، مثل: الطاقة، والتدفئة، والمياه، في حملة قاتلة لتدمير الروح المعنوية والحياة اليومية الأوكرانية".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين قولهم، إن "مخزون روسيا من الصواريخ الموجهة بدقة والطائرات المسيرة قد نفد؛ ما دفعها إلى اللجوء إلى إيران، وذلك تزامنا مع زعم متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو تستعد لاستلام صواريخ بالستية إيرانية من طراز "فاتح -110" و"ذو الفقار".وقالت الصحيفة إن "الدفاعات الجوية الأوكرانية – التي تسلمتها من الغرب – حققت نجاحًا كبيرًا، لكنها أشارت إلى أن الصواريخ البالستية، والتي تطير بشكل أسرع، تمثل تحديًا أصعب".وأوضحت أن "أنظمة صواريخ "ناسامز" الأمريكية ليست مصممة لتكون فعالة ضد الصواريخ البالستية".ووفقًا لـ"نيويورك تايمز"، زعم تقرير بريطاني أنه "بالإضافة إلى شراء ذخائر إيرانية، أرسلت روسيا إلى إيران "صواريخ غربية" متطورة مضادة للدبابات والطائرات تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، إذ "يُفترض أن ينسخها الإيرانيون".وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن "مدى بعض نماذج الصواريخ الإيرانية يصل إلى عدة مئات من الأميال"، مشيرة إلى أنه "إذا تم إطلاقها من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، يمكن للصواريخ هذه أن تضرب أي مكان في أوكرانيا".