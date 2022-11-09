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قمع الاحتجاجات مستمر.. "الإندبندنت": انقسامات داخل النخبة الحاكمة في إيران
دوليات
2022-11-09 | 03:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,672 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن تصدعات داخل النخبة الحاكمة في إيران بشأن الحركة الاحتجاجية، مشيرة إلى أنه حتى بعض المتشددين يعترفون بمطالب المتظاهرين.
وأفادت الصحيفة بحدوث انقسامات داخل النخبة الإيرانية حول انتفاضة شعبية على مستوى البلاد مستمرة منذ أكثر من 7 أسابيع.
وذكرت الصحيفة، أن "الانقسامات تعتبر "حتى الآن" أقل كارثية من الانقسامات التي ظهرت داخل الطبقات الحاكمة السياسية ورجال الدين في أعقاب الاحتجاجات الشعبية 2009 التي أثارتها إعادة انتخاب رئيس متشدد متنازع عليه".
وقالت، "كما إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي اعتدال في اللهجة يعكس سياسة متغيرة أو إيماءات فارغة من قبل قيادة مرعبة تهدف إلى تهدئة الأجواء وإبطاء الاحتجاجات".
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، قوله "آمل أن يعود الأمن حتى تبدأ التغييرات المشروعة والضرورية في إرساء نوع جديد من الحكم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ضمن أطر الجمهورية الإيرانية".
وجاءت تصريحات قاليباف، بعد تصريحات أدلى بها مسؤول متشدد الأسبوع الجاري دعا فيها إلى "سحق" الاحتجاجات. ورأى محللون أن التحولات في لهجة المسؤولين "مهمة"، إذ تظهر أن حركة الاحتجاج تحقق قدرًا من النجاح في زرع الارتباك والذعر والخلاف داخل الرتب العليا في نظام يهيمن عليه المتشددون.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "حتى الآن، لجأ النظام الإيراني إلى العنف بشكل شبه يومي لقمع الاضطرابات، رافضًا النظر في مطالب المعارضة الرئيسة، مثل: إزالة أو تخفيف قانون الحجاب الذي أدى إلى اعتقال مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق".
ووفقًا لـ"الإندبندنت"، ورد أن بيانًا وافق عليه 227 عضوًا في البرلمان دعا المسؤولين إلى متابعة "عقوبة الإعدام" ضد المتظاهرين الأسرى، وكرر القضاء الثلاثاء، دعوات للمدعين العامين لمتابعة تهم عقوبتها الإعدام ضد المتظاهرين.
وأشار محللون إلى أن "بيان النواب المطالبين بإعدام المتظاهرين لم يتضمن أسماء أعضاء في البرلمان؛ ما يشير إلى توخي الحذر بين صفوف النخبة".
وقالت الصحيفة إن "مظاهر المعارضة من قبل قادة النظام والخطوات الصغيرة من قبل السلطات للاعتراف بالمطالب العامة لن تفعل الكثير لاسترضاء حركة احتجاجية تبدو مصممة على الإطاحة بالنظام".
ونقلت الصحيفة عن خبير في الشأن الإيراني قوله "يبقى السؤال إلى أي مدى يمكن أن يذهبوا.. قد يكونون قلقين من أنهم إذا وافقوا على أي تغيير عملي فقد يؤدي ذلك إلى مطالب أخرى، مثل: الفصل بين الرجال والنساء، والإفراج عن السجناء السياسيين".
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