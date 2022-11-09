صحيفة أمريكية تكشف دور واشنطن في المحادثات الروسية الاوكرانية

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم "يتشككون في أن بوتين سيكون منفتحًا قريبًا على تسوية تتضمن انسحابًا روسيًّا من المناطق المحتلة في أوكرانيا"، مشيرين إلى أن "إصراره على أن مطالبه الإقليمية لا تترك مجالًا كبيرًا للمحادثات في الوقت الحالي".وقالت الصحيفة، "عزز التقدم الأوكراني والهجمات على المنشآت العسكرية الروسية في القرم آمال كييف في أن تتمكن من استعادة شبه الجزيرة، لكن بعض العواصم الغربية أكثر حذرًا نظرًا للأهمية التي ينسبها بوتين إلى شبه جزيرة القرم".وأضافت "ومع ذلك، فإن الخسائر الاقتصادية العالمية للحرب وعلامات تلاشي الإجماع السياسي في الدول الغربية تثيران حالة من عدم اليقين بشأن المدة التي ستستمر فيها الولايات المتحدة وأوروبا في دعم موقف كييف".