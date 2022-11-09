تقارير أمريكية: الجمهوريون سيفوزون بأغلبية مجلس النواب.. احصائيات "متوقعة"

السومرية نيوز – دوليات

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن ترامب توقع "ليلة عظيمة" للجمهوريين، حيث حذر بايدن، من أن الديمقراطيين يواجهون معركة "صعبة" في انتخابات التجديد النصفي التي يتم مراقبتها عن كثب والتي من المقرر أن تعيد تشكيل واشنطن وتطلق "ضربة البداية" لحملات الانتخابات الرئاسية 2024.







ونقلت الصحيفة عن ترامب، قوله، خارج مركز اقتراعه بولاية فلوريدا "أعتقد أننا سنقضي ليلة رائعة جدًّا ومثيرة".



وألمح ترامب، إلى رغبته في الترشح للرئاسة في غضون عامين، ما يشكل إعادة "مباراة محتملة" مثل انتخابات 2020، إذا سعى بايدن، لولاية ثانية.



وقال الرئيس السابق لمؤيديه في تجمع حاشد في أوهايو، إنه سيصدر "إعلانًا كبيرًا للغاية" الثلاثاء المقبل، من المرجح أن يعلن فيه نيته الترشح للعودة لسدة الحكم بالبيت الأبيض.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن سياسيين أمريكيين قولهم، إنه "في بيئة شديدة الاستقطاب، ستعتمد نتيجة الانتخابات على أي جانب يقوم بعمل أفضل في جعل قاعدته التقليدية من الناخبين تظهر في صناديق الاقتراع في الدوائر الانتخابية المحورية".



وأشارت توقعات قناة Fox إلى فور الجمهوريين بـ192 مقعدا في النواب الأمريكي مقابل 164 لدى الديمقراطيين، فيما تحدثت NBC عن حصول الجمهوريين على 218 مقعدا مقابل 217 للديمقراطيين وCNN عن 193 مقعدا للجمهوريين و170 مقعدا لمنافسيهم. وقالت الصحيفة إنه "وفقًا لمعدلات الاقتراع النهائية، من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس النواب، والتي سيستخدمونها لعرقلة أجندة بايدن، وبدء التحقيقات في إدارته".ونقلت الصحيفة عن ترامب، قوله، خارج مركز اقتراعه بولاية فلوريدا "أعتقد أننا سنقضي ليلة رائعة جدًّا ومثيرة".وألمح ترامب، إلى رغبته في الترشح للرئاسة في غضون عامين، ما يشكل إعادة "مباراة محتملة" مثل انتخابات 2020، إذا سعى بايدن، لولاية ثانية.وقال الرئيس السابق لمؤيديه في تجمع حاشد في أوهايو، إنه سيصدر "إعلانًا كبيرًا للغاية" الثلاثاء المقبل، من المرجح أن يعلن فيه نيته الترشح للعودة لسدة الحكم بالبيت الأبيض.ونقلت الصحيفة البريطانية عن سياسيين أمريكيين قولهم، إنه "في بيئة شديدة الاستقطاب، ستعتمد نتيجة الانتخابات على أي جانب يقوم بعمل أفضل في جعل قاعدته التقليدية من الناخبين تظهر في صناديق الاقتراع في الدوائر الانتخابية المحورية".وأشارت توقعات قناة Fox إلى فور الجمهوريين بـ192 مقعدا في النواب الأمريكي مقابل 164 لدى الديمقراطيين، فيما تحدثت NBC عن حصول الجمهوريين على 218 مقعدا مقابل 217 للديمقراطيين وCNN عن 193 مقعدا للجمهوريين و170 مقعدا لمنافسيهم.

الى ذلك، أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي عن ثقته في أن حزبه سينتزع السيطرة على المجلس من الديمقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن بعد انتخابات التجديد النصفي.



وقال مكارثي في خطاب ألقاه منتصف ليلة انتخابات متوترة كان فرز الأصوات مستمرا فيها: "من الواضح أننا سنستعيد مجلس النواب"، بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن الجمهوريين على وشك الحصول على العدد الكافي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب، وإن كان ذلك على الأرجح بأغلبية أقل مما كان متوقعا.



وأضاف مكارثي: "عندما تستيقظوا غدا، سنكون نحن الأغلبية و(رئيسة مجلس النواب زعيمة الأغلبية الديمقراطية) نانسي بيلوسي (ستكون) الأقلية".