وفاة الأميرة السعودية منيرة العطيشان.. فمن هي؟

الشيخ محمد العطيشان، رحمه الله
كلفه الملك عبدالعزيز، رحمه الله، عام ١٣٥١ه بتأسيس شرطة #الرياض وعمل مديراً لها، تسلم إمارة قرية العليا في عام ١٣٥٧ هجري
تزوج #الملك_عبدالله رحمه الله ابنة الشيخ محمد العطيشان (منيرة) وهي والدة الأمير متعب وزير الحرس الوطني السابق. pic.twitter.com/zeShiM30QR
— عبدالرحمن العبيد (أبو مشعل) (@rahman885566) June 27, 2020
الشيخ محمد العطيشان، رحمه الله
كلفه الملك عبدالعزيز، رحمه الله، عام ١٣٥١ه بتأسيس شرطة #الرياض وعمل مديراً لها، تسلم إمارة قرية العليا في عام ١٣٥٧ هجري
تزوج #الملك_عبدالله رحمه الله ابنة الشيخ محمد العطيشان (منيرة) وهي والدة الأمير متعب وزير الحرس الوطني السابق. pic.twitter.com/zeShiM30QR