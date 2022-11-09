وفاة الأميرة السعودية منيرة العطيشان.. فمن هي؟

السومرية نيوز – دوليات

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، الأميرة منيرة العطيشان التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض.



والأميرة منيرة، هي والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وابنة أمير قرية العليا شمال السعودية، الشيخ الراحل محمد بن عبدالله العطيشان التميمي.



ولاحقاً، أصبح والد الأميرة منيرة، محمد العطيشان، أول مدير لشرطة منطقة الرياض.

الشيخ محمد العطيشان، رحمه الله

كلفه الملك عبدالعزيز، رحمه الله، عام ١٣٥١ه بتأسيس شرطة #الرياض وعمل مديراً لها، تسلم إمارة قرية العليا في عام ١٣٥٧ هجري

تزوج #الملك_عبدالله رحمه الله ابنة الشيخ محمد العطيشان (منيرة) وهي والدة الأمير متعب وزير الحرس الوطني السابق. pic.twitter.com/zeShiM30QR — عبدالرحمن العبيد (أبو مشعل) (@rahman885566) June 27, 2020



كما أن الأميرة الراحلة هي خالة السفير السعودي بالإمارات،الإعلامي البارز تركي الدخيل.



وتزوجت الأميرة منيرة العطيشان من الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان أميراً، وأنجبت له الأمير متعب (الثاني) بن عبدالله، والذي يأتي ترتيبه الثالث بين أبناء الملك الراحل.



ولُقب نجلها الأمير متعب بـ"الثاني"، نظرا لإنجاب والده الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لنجله البكر، متعب (الأول)، لكنه توفي صغيرا عن عمر لا يتجاوز 6 سنوات، وعليه كان يُكنى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بـ"أبو متعب". كما أن الأميرة الراحلة هي خالة السفير السعودي بالإمارات،الإعلامي البارز تركي الدخيل.وتزوجت الأميرة منيرة العطيشان من الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان أميراً، وأنجبت له الأمير متعب (الثاني) بن عبدالله، والذي يأتي ترتيبه الثالث بين أبناء الملك الراحل.ولُقب نجلها الأمير متعب بـ"الثاني"، نظرا لإنجاب والده الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لنجله البكر، متعب (الأول)، لكنه توفي صغيرا عن عمر لا يتجاوز 6 سنوات، وعليه كان يُكنى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بـ"أبو متعب".

ولم يتم الكشف عن طبيعة المرض الذي ألمّ بالأميرة منيرة العطيشان، لكنها عانت منه مدة قبل الإعلان عن وفاتها.



وسيصلى على الأميرة العطيشان اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.