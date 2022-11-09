أمريكا والصين في المقدمة ويلياها بلد عربي.. المؤثرين الأكبر بالتغير المناخي

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأعرجي يؤكد أهمية دراسة مشروع قانون "خدمة العلم"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أمريكا والصين في المقدمة ويلياها بلد عربي.. المؤثرين الأكبر بالتغير المناخي

دوليات

2022-11-09 | 05:46
أمريكا والصين في المقدمة ويلياها بلد عربي.. المؤثرين الأكبر بالتغير المناخي
663 مشاهدة

لا تبدو حصّة التغير المناخي عادلةً في توزيع المسؤولية والأضرار، فبينما تعاني الدول الفقيرة ومنخفضة الدخل من الأثر الباهظ لتداعيات الاحتباس الحراري والأحداث المناخية العنيفة التي تتبعه، إلا أن الدول الصناعيّة ومرتفعة الدخل هي المسؤولة عن الحصّة الأعظم من انبعاث غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي للأرض.

ولذلك يأتي ملفّ تعويضات "الخسائر والأضرار" ليكون واحداً من أبرز ملفات قمة المناخ المعقودة بمصر لعام 2022 وللمرة الأولى، وذلك بعد سعيٍ حثيث ومطالبات من الدول النامية الأكثر تضرراً من تداعيات التغيّر المناخي.

إليك قائمة بالدول العشر الأعلى تضرراً من التغير المناخي في العشرين سنة الأخيرة، والدول الأكثر مساهمةً في إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون عبر التاريخ، وكيف تتغيّر هذه القوائم عبر السنين.

لمعرفة الدول التي ساهمت بالحصّة الأكبر في التأثيرات المناخية، يمكن العودة لمشروع أطلس الكربون العالمي (Global Carbon Atlas) الذي يغطّي مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة على صعيدٍ سنويّ وتراكميّ، لا سيما أنه المحرّك الرئيسي لما نشهده من التغير المناخي.

ووفقاً لأحدث بيانات الأطلس للانبعاثات الصادرة من عام 1750 إلى 2020، فإن الولايات المتحدة هي الملوّث التراكمي الأعلى دون منازع؛ إذ تكاد كمية الانبعاثات التي أطلقتها في هذه الفترة تقارب ضعف الدولة التالية لها، وهي مسؤولة وحدها عما نسبته 24.5% من مجموع الانبعاثات التاريخية العالمية.

ويأتي أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الولايات المتحدة من قطاع النقل وتوليد الطاقة والصناعة وغيرها، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الفحم لتوليد الكهرباء.

وتأتي بعدها الصين بنسبة انبعاثات 13.9% من المجموع العالمي، علماً أن الصين بدأت تتجاوز ما تصدره الولايات المتحدة من غاز ثاني أكسيد الكربون المُنتج سنوياً منذ عام 2005.

ومن ثم روسيا (6.8%)، ألمانيا (5.4%)، المملكة المتحدة (4.6%) والتي كانت وحدها المسؤولة الأكبر عن أعلى نسبة انبعاثات لثاني أكسيد الكربون من 1750 حتى أوائل القرن التاسع عشر (1903 تقريباً) بينما هي الآن ليست ضمن العشر الأوائل حتى (احتلت المرتبة السابعة عشرة في الانبعاثات عام 2020).

وبعدها اليابان (3.9%)، ومن ثم الهند (2.3%)، ثم فرنسا وكندا وأوكرانيا وبولندا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والمكسيك وإيران.

تبين الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن أطلس الكربون العالمي لعام 2020، أن هنالك تبايناً كبيراً بين الدول الأعلى إطلاقاً لثاني أكسيد الكربون عبر التاريخ وبين الدول الأعلى حالياً، ولكن يركّز النشطاء والمعنيّون على الدول المتسببة بالنسب الأعلى تاريخياً لأن جزءاً كبيراً من ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لمئات السنين بمجرد انبعاثه، ولا يعني انخفاض مساهمتهم الحديثة في الانبعاثات انزياح المساءلة عنهم وفقاً للنشطاء.

في أرقام عام 2020، كانت الصين المتسبب الأكبر بالانبعاث محققة 10668 طناً مترياً في ذلك العام، أي أكثر من ضعف ما أصدرته الدولة التالية في القائمة (الولايات المتحدة) التي أطلقت 4713 طناً مترياً في 2020.
وبعد ذلك أتت الدول في القائمة على التتالي بالشكل الآتي: الهند، روسيا، اليابان، إيران، ألمانيا، السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة في القائمة؛ إذ أصبحت منذ عام 2010 تظهر ضمن الدول العشر الأولى الملوّثة بثاني أكسيد الكربون، وبعدها جنوب كوريا وإندونيسيا.


ويُعتبر التفاوت بين نسب التلويث وإنتاج ثاني أكسيد الكربون بين الحاضر والماضي أحد الأسباب الرئيسية التي تقف عقبةً أمام الوصول لنوعٍ من الاتفاق الدولي حول من يجب عليه حمل المسؤولية الأكبر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتجنب الكارثة المناخية التي تهدد الأرض.

يُظهر مؤشر مخاطر المناخ لعام 2021 أن الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن تغيّر المناخ تضرب البلدان الأفقر بصورةٍ أعظم أثراً، لا سيما أن هذه الدول ليست لديها القدرة على التكيف وتحتاج عادةً وقتاً أكبر لإعادة البناء والتعافي، لكن المؤشر يؤكد أن علامات تغير المناخ بدأت تظهر على بعض البلدان ذات الدخل المرتفع مثل اليابان.

عدنا إلى مؤشر مخاطر المناخ الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2000 إلى 2019، لمعرفة البلدان الأعلى تضرراً على مدى العشرين عاماً تلك، ليظهر أنّ الأضرار والخسائر في الأرواح والمعاناة الشخصية والتهديد الوجودي الذي يتسبب به تغيّر المناخ هو الأعلى في البلدان الفقيرة، والدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ ليست من ضمن المتسببين به أصلاً.

أتت بورتريكو في قائمة أعلى الدول تضرراً من التغير المناخي وفقاً للمؤشر الذي يُذكّر بإعصار ماريا الذي ضرب المنطقة في 2017، وتعتبر هذه الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي تابعة للولايات المتحدة ولا يُظهر بيانات أطلس الكربون مدى مساهمتها في إصدارات ثاني أكسيد الكربون.

ولفهم التباين الكبير بين المساهمة في دفع التغير المناخي وبين تلقي أضراره هذه مرتبة الدول في القائمتين للمقارنة:

الدولة الثانية الأكثر تضرراً في العالم هي ميانمار، التي تأتي في المرتبة 66 في ترتيب إصدار ثاني أكسيد الكربون لعام 2020.

الدولة الثالثة الأكثر تضرراً في العالم هي هاييتي، التي تأتي في المرتبة 145 في ترتيب إصدار ثاني أكسيد الكربون لعام 2020.

الدولة الرابعة الأكثر تضرراً في العالم هي الفلبين، التي تأتي في المرتبة 35 في ترتيب إصدار ثاني أكسيد الكربون لعام 2020.

الدولة الخامسة الأكثر تضرراً في العالم هي موزمبيق، التي تأتي في المرتبة 124 في ترتيب إصدار ثاني أكسيد الكربون لعام 2020.

ومن ثم البهاما (السادس تضرراً، 150 في إصدار ثاني أكسيد الكربون)، بنغلاديش (السابع تضرراً، 39 في إصدار ثاني أكسيد الكربون)، باكستان (الثامن تضرراً، 26 في إصدار ثاني أكسيد الكربون)، ومن ثم تايلاند ونيبال.

ما تفعله بنا غازات الاحتباس الحراري
تتالى التحذيرات منذ سنين بشأن ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي إلى أرقام قياسية جديدة، والأخطار التي تحملها على صحة الجنس البشري ومعيشته والكارثة المناخية المتوقع حصولها قريباً في حال لم تُتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأمر.

يُعتبر ثاني أكسيد الكربون أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ولكنه ليس الوحيد؛ إذ يتفاقم الأمر أيضاً مع انبعاثات الميثان وأكسيد النيتروز وغازات أخرى تأتي من قطاعي الزراعة والصناعة.

ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، يُعدّ غاز ثاني أكسيد الكربون المسؤول الأول عن استمرار ارتفاع درجة الحرارة العالمية، وتُذكّر المنظمة بالعمر الطويل لهذا الغاز وإمكانية بقائه في الأجواء لمدد كبيرة؛ ما يعني أن مستوى درجة الحرارة المرصودة سيستمر كذلك لعقود حتى ولو خُفضت الانبعاثات بسرعة إلى الصفر.

يُرافق ارتفاع الحرارة ازدياداً مطرداً في حدوث ظواهر الطقس المتطرفة، بما في ذلك موجات الحر الشديدة وسقوط الأمطار وذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها، ونرى في الفيديو التالي ارتباط ارتفاع درجة الحرارة عبر السنوات مع ازدياد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي:
كما أظهرت إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2022 أن جميع سكان العالم تقريباً (99%) أصبحوا يتنفسون هواءً ملوثاً إلى درجة غير صحية، وأن آثار هذا التلوث تظهر أيضاً بصورةٍ أعلى لدى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.


>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق بغداد الجديدة - الحلقة ٣٣٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-09
Play
سوق بغداد الجديدة - الحلقة ٣٣٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
Play
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
عشرين
Play
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
Play
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-08
Play
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-08
Morning Live
Play
Morning Live
مسلسل الحرائق يستمر في العراق - Morning Live - الحلقة ١٦١ | 2022
05:00 | 2022-11-08
Play
مسلسل الحرائق يستمر في العراق - Morning Live - الحلقة ١٦١ | 2022
05:00 | 2022-11-08
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
Play
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
بالمختزل
Play
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
Play
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
Play
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
رحال
Play
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
Play
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Play
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق بغداد الجديدة - الحلقة ٣٣٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-09
Play
سوق بغداد الجديدة - الحلقة ٣٣٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
Play
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
عشرين
Play
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
Play
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-08
Play
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-08
Morning Live
Play
Morning Live
مسلسل الحرائق يستمر في العراق - Morning Live - الحلقة ١٦١ | 2022
05:00 | 2022-11-08
Play
مسلسل الحرائق يستمر في العراق - Morning Live - الحلقة ١٦١ | 2022
05:00 | 2022-11-08
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
Play
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
بالمختزل
Play
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
Play
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
لقطات
Play
لقطات
"الكل يعيروني بالعوره&".. رهف بحاجة لعملية طارئة للعين | Morning Live
07:00 | 2022-11-07
Play
"الكل يعيروني بالعوره&".. رهف بحاجة لعملية طارئة للعين | Morning Live
07:00 | 2022-11-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
Play
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
رحال
Play
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
Play
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.