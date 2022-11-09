تسريح الالاف.. شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك تقرر تقليص عدد موظفيها

وقالت تقارير إعلامية قبل ايام إن "مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لمجموعة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" يعتزم اللجوء إلى عمليات التسريح بعدما فقدت أسهم الشركة 70 في المئة من قيمتها هذا العام، مما أجبرها على إيقاف عمليات التوظيف فيها".ويأتي ذلك وسط توقعات قاتمة بشأن الأداء الضعيف وزيادة التكاليف العام المقبل بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تداعي قيمة أسهم الشركة بحجم يبلغ 67 مليار دولار، ليضاف إلى أكثر من نصف تريليون دولار خسرتها قيمة الأسهم هذا العام.ومما يزيد الطين بلة أن الأمر يتزامن مع تباطؤ نمو "ميتا" عالميا في مواجهة "تيك توك"، الصاعد بقوة في عالم شبكات التواصل الاجتماعي.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن عمليات التسريح في "فيسبوك" ستطال آلاف الموظفين"، مشيرة إلى أن "العملية قد تتم هذا الأسبوع".