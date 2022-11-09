بأربع بيضات.. القبض على شخص هاجم الملك تشارلز

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" ان "شخصا هاجم الملك البريطاني وزوجته بأربع بيضات لدى وصولهما لحضور حفل في يورك للكشف عن تمثال والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية".واضافت ان "ضباط الشرطة اندفعوا لسحب متظاهر كان يهتف "هذا البلد بني على دماء العبيد"، بعد أن ألقى البيض على الملك. فيما هتف آخرون "حفظ الله الملك".وأشارت الصحيفة الى انه "بعد ذلك تم إبعاد الملك والملكة بينما اصطحبت الشرطة الرجل إلى شاحنة تابعة للشرطة".