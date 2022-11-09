وكالة الطاقة الذرية بشأن "القنبلة القذرة": لم نجد اي مؤشرات

جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف حول تغيّر المناخ "كوب 27" المنعقد بشرم الشيخ في مصر.وقال غروسي، إنّ "الوكالة أرسلت على الفور مفتشين إلى أوكرانيا بعد تلك التقارير حول "القنبلة القذرة"، ولم تجد أيّ مؤشرات على العمل بشأنها".وأضاف: "تمكنا من التأكد من عدم وجود أيّ أدلة على إساءة استخدام المواد النووية في غير الأغراض المخصصة لها".يُذكر أنّ "روسيا قد اتهمت أوكرانيا بالتحضير لاستخدام قنبلة نووية قذرة في الحرب وتلقي باللوم على موسكو، فيما اتهمت السلطات الأوكرانية بدورها الكرملين بتدبير مثل هذه الخطة".