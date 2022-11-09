بعد تعبئة الناخبين فيها.. خسارتان للجمهوريين في "بنسلفانيا"

والجمهوريون الأوفر حظا إلى حد بعيد في الفوز بالأكثرية في مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا.سارع الديموقراطيون والجمهوريون لتعبئة الناخبين، وذهبوا إلى حد دعوة الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، إلى الولاية.انتزع الديموقراطي، جون فيترمان، مقعدا حاسما في مجلس الشيوخ ضد الجمهوري محمد أوز المدعوم من دونالد ترامب.وواجه فيترمان الذي كان يتعافى من جلطة دماغية أصيب بها في مايو، المرشح الجمهوري محمد أوز، في واحدة من أكثر المنافسات حدة في انتخابات منتصف الولاية.وجاء رد فعل الديموقراطي سريعا على الفوز قائلا "راهنا على سكان بنسلفانيا ولم يخذلونا، لن أخذلكم"، شاكرا الناخبين.واجه الجمهوري المسيحي المتطرف، دوغ ماستريانو، المقرب أيضا من ترامب والمشكك في فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، هزيمة كبيرة أمام الديموقراطي الوسطي جوش شابيرو الذي فاز بمنصب حاكم بنسلفانيا.وبقي يزعم خلال عامين أن "انتخابات نوفمبر 2020 "سُرقت" من دونالد ترامب، واتُهم بالمشاركة في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن في 6 يناير 2021".وقد شارك أيضا في مؤتمرات لمجموعات نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة "كيو-انون"، وهو معارض للإجهاض.