إذا أمر خامنئي.. الجيش الإيراني يهدد بطرد "مثيري الشغب" من البلاد

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء عن حيدري قوله، ان "مثيري الشغب" لن يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية إذا أمر الزعيم الأعلى للبلاد علي خامنئي بحملة أكثر صرامة على الاحتجاجات.وأضاف أنه "إذا قرر التعامل معهم، فلن يبقى لمثيري الشغب مكان في البلاد بعدها".وتكافح القوات الايرانية المظاهرات التي اندلعت في أيلول الفائت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في حجز لشرطة الأخلاق التي اعتقلتها لانتهاكها القوانين الصارمة المتعلقة بملابس النساء.ويقول نشطاء إن مئات الأشخاص، معظمهم من المحتجين، قتلوا في واحدة من أخطر موجات الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالشاه المدعوم آنذاك من الولايات المتحدة.