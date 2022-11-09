الاحتلال الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في جنين

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "الشاب رأفت علي عبد الله عيسة يبلغ من العمر 29 عاما، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقها عليه غرب جنين".وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن الشاب "أصيب بعدة طلقات في قدميه، وقام الجيش الإسرائيلي باعتقاله، ونقله إلى معسكر سالم، ومن ثم تم تسليمه إلى إسعاف الهلال الأحمر، وجرى نقله الى مستشفى الرازي في جنين قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا".