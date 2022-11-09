من اصول عربية.. نائبتان مسلمتان تفوزان للمرة الثالثة في الانتخابات الامريكية

وللمرة الثالثة لكلتيهما، فازت رشيدة بمقعد في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، في حين فازت إلهان بمقعد عن ولاية مينيسوتا.وتتعرض النائبتان المسلمتان باستمرار لحملات معادية أبرزها من "أيباك" (AIPAC) أكبر منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وأقواها.وقد كثفت هذه المنظمة جهودها خلال الأشهر الأخيرة سعيا لهزيمة منتقدي إسرائيل بالكونغرس، وعلى رأسهم النائبة رشيدة وزميلتها إلهان.ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وعلى 35 من مقاعد مجلس الشيوخ الـ 100.كما يتنافس الحزبان على 36 من مناصب حكام الولايات الـ 50.ووفق النتائج الأولية، يتقدم الجمهوريون حتى الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش بـ 199 مقعدا في مجلس النواب مقابل 178 للديمقراطيين، ويحتدم الصراع على مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الديمقراطيون حتى الآن بـ 48 مقعدا، في تساو مؤقت مع الجمهوريين.