روسيا تسحب قواتها من أول مدينة أوكرانية سيطرت عليها

ونقلت وسائل إعلام روسية عن شويغو قوله إنه "أمر بسحب القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بسبب خطر الفيضانات التي تهدد بعزل القوات هناك".وقال شويغو في تصريحات متلفزة اليوم "نفّذوا انسحاب الجنود".وعلى صعيد متصل، أقر قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين بأن قرار الانسحاب ليس سهلا، مؤكداً أن "خسائر قوات بلاده تقل عن خسائر القوات الأوكرانية بسبعة أضعاف، منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي".وتكتسب خيرسون أهمية استراتيجية كبرى، لأنها تقع بالقرب من مصب نهر دنيبرو، وتعد خط إمداد حيويا للقوات الروسية، ومعبرا للوصول لمجموعة واسعة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.