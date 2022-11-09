طهران تكشف تفاصيل جديدة تخص منفذ "هجوم شيراز"

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الجهات المعنية نشرت صورة لجواز سفر منفذ الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ، وصورة للمنسق الرئيسي"، وأضافت أنهما ينتميان لتنظيم "داعش".وأوضحت الوكالة أنه "تم نشر صورة لجواز سفر، سبحان كمروني، الملقب بـ "أبو عايشة" المنفذ الرئيسي للهجوم على المرقد"، والذي ينتمي لـ "داعش".وقالت إن "أبو عايشة وكما يتضح من جواز سفره، من رعايا طاجيكستان، بينما المنسق أذربيجاني، ودخل البلاد عبر مطار طهران الدولي"، ولم تذكر السلطات الإيرانية اسمه.الى ذلك، أكدت وزارة الأمن الإيرانية في بيان أن منفذ إطلاق النار يدعى "سبحان كمروني الملقب بأبو عايشة"، وهو من رعايا طاجيكستان.وعن المنسق الرئيسي قال البيان إن "العنصر الرئيسي في توجيه وتنسيق العمليات في داخل البلاد هو من رعايا جمهورية أذربيجان والذي غادر مطار "حيدر علي اوف " الدولي في مدينة باكو ودخل البلاد عبر مطار الامام الخميني في طهران".وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في 26 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح.