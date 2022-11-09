في دولة أوروبية.. اندلاع موجة إنفلونزا واسعة

وفي تقريره الأسبوعي عن أمراض الجهاز التنفسي الحادة الصادر مساء الأربعاء، قال المعهد إنه حدد وقت بدء الموجة بأثر رجعي في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أكتوبر الماضي.يُذكر أن نتائج نظام المراقبة الذي يتم فيه فحص عينات الأشخاص المصابين بأمراض جهاز تنفسي حادة تعد حاسمة بالنسبة إلى تقديرات المعهد.ويتم بشكل روتيني في إطار هذا النظام فحص فيروسات مختلفة مثل الفيروسات الأنفية وفيروس كورونا والإنفلونزا.وكان خبراء المعهد أعلنوا، الأسبوع الماضي، بالفعل عن رصد اتجاه متصاعد في أمراض الإنفلونزا.وتابع التقرير أن "بلاغات الإنفلونزا الواردة إلى المعهد خلال الشهور الأخيرة زادت بشكل ملحوظ مقارنة بمواسم ما قبل الجائحة في مثل هذا الوقت".وذكر المعهد أنه من المرجح أن هذا يعزى إلى التوصية التي صدرت منذ جائحة كورونا بضرورة إجراء اختبار لكشف فيروسات الإنفلونزا في حال ظهور أعراض للأمراض التنفسية.وأفاد المعهد بأن عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي وصل حتى الآن إلى أكثر من 2100 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الموسم في أكتوبر الماضي إلى قرابة 8330 حالة.ونوه بورود بلاغات كثيرة بشكل خاص من ولايتي بافاريا، وشمال الراين، ويستفاليا، كما تم الإبلاغ عن 13 حالة تفشّ للمرض.وقال المعهد إن موجة الإنفلونزا كانت تبدأ في الغالب في يناير في السنوات السابقة لجائحة كورونا وكانت تستمر لما يتراوح بين 3 و4 أشهر.