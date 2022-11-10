بحادثة غريبة.. انتخاب "أعضاء أموات" في مجلس النواب الأمريكي

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أعيد انتخاب الديمقراطي السابق عن بنسلفانيا أنتوني ديلوكا، والذي توفي في 9 أكتوبر عن 85 عاما، بنسبة 85 في المائة.كما ذكر موقع "لوكال ممفيس" أن النائبة الديمقراطية من ولاية تينيسي باربرا كوبر، والتي توفيت في 25 أكتوبر عن 93 عاما، فازت بمقعد عن مقاطعة تينيسي هاوس 86.وقالت لجنة انتخابات المقاطعة شيلبي إن اسم كوبر ظل في الاقتراع، بعد وفاتها غير المتوقعة في 25 أكتوبر 2022.ووفقا لما ينص عليه قانون الولاية، ستجرى انتخابات خاصة لملء مقعدها وسيحدده الحاكم بيل لي ذلك.وخدمت النائبة كوبر في المنطقة 86 لمدة 26 عاما بعد انتخابها لأول مرة في عام 1996، وعملت في العديد من لجان الولاية بما في ذلك لجنة الصحة والسلامة ولجنة الموارد الزراعية والطبيعية.