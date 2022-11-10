"انسحاب روسيا من خيرسون".. تقارير أمريكية: أخطر هزيمة عسكرية منذ 1991

وأضاف، "لقد تراجع بوتين، عن موقفه وأشرف بالفعل الآن على التخلي عن الأراضي، وعودة الأراضي إلى أوكرانيا.. أعتقد أن هذه هزيمة خطيرة للغاية للرئيس الروسي، وأن الانسحاب هو أحد الاعترافات من قبل الدولة الروسية بأن الحرب لا تسير على ما يرام".من جانبه، قال ويليام كورتني، الزميل البارز المساعد في "مؤسسة أبحاث راند كورب"، لمجلة "نيوزويك" إن فكرة الانسحاب من خيرسون صدمة هائلة للكرملين أكبر من صدمة غرق البارجة الروسية "موسكفا" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، والتي استهدفتها أوكرانيا في نيسان/أبريل الماضي"، مشيرا إلى أنه "يعتقد أن خسارة "موسكفا" هي الحدث الوحيد في الحرب الذي يمكن مقارنته بخسارة خيرسون من حيث الصدمة".وقبل إعلان الانسحاب، حذر المسؤولون الأوكرانيون من أن أي انسحاب روسي قد يكون حيلة "لجر قواتهم إلى الفخ"، لكن المخابرات الغربية قالت إن الاستعدادات الروسية للانسحاب بدت حقيقية مع تدهور وضع قواتها العسكري.في الأثناء، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تضارب في المواقف لدى بعض الصقور الروس ومدوني الحرب، بين مؤيد ومعارض لقرار القيادة العسكرية الانسحاب من خيرسون، إذ أعرب البعض عن قلقه حيال القرار، بينما اعتبر البعض الآخر أنه قرار "براغماتي ضروري".ووفقا لتقرير الصحيفة، وصف بوريس روزين، وهو محلل عسكري مخضرم موال للكرملين، الانسحاب الروسي بأنه "أخطر هزيمة عسكرية منذ 1991".وقال في أحد منشوراته على "تيلغرام": "إذا لم تكن هناك أي نجاحات قادمة مع احتلال البلدات الرئيسة وعدم إحراز تقدم خلال هجوم الشتاء، فإن سلسلة الانتكاسات العسكرية ستواجه استياء داخليا أكبر بكثير من العقوبات".في المقابل، قالت مارغريتا سيمونيان، محررة شبكة "روسيا اليوم" التلفزيونية إن "القرار يعد خطوة صحيحة لحماية الجيش الروسي من المزيد من الخسائر".وأضافت سيمونيان "طالما بقي الجيش على حاله، فهناك أمل في إنهاء الحرب بشرف. مع خسارة الجيش، ستخسر روسيا كلها".في غضون ذلك، تسعى أوكرانيا لاستعادة جميع أراضيها التي احتلتها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وجزء من دونباس الشرقية التي تسيطر عليها موسكو منذ 2014، وكذلك الأراضي التي احتلتها منذ الـ24 من شباط/فبراير.