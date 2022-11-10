للمرة الخامسة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

وقرر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى الخميس المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.وكان بري دعا لعقد جلسة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية بعدما أخفق المجلس في جولات أربع سابقات على الاتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية.ودخل لبنان رسميا الفراغ الرئاسي وسط حال من التخبط على حافة مرحلة محفوفة بالمخاطر وتداعيات الانهيار بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.