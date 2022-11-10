خوفا من اعتقالهم تعسفيا.. إيران تحذر رعاياها من السفر الى استراليا

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن الخارجية طلبها من المواطنين الذين لديهم سفر ضروري إلى أستراليا، أن "يصطحبوا معهم جواز سفر معتبرا ونسخة مطبوعة من التأشيرة الصادرة من السلطات الأسترالية، وفي حال حاجتهم للإقامة أكثر من المدة المقررة في التأشيرة، عليهم أن يبادروا بتمديد التأشيرة قبل انتهاء فترتها".كما نصحت الإيرانيين في حال تعرضهم للاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات الأسترالية، أن "يطلبوا منها إبلاغ السفارة الإيرانية بالموضوع، والمطالبة بحق الوصول القنصلي، لأنه في غير هذه الحالة، قد تمتنع السلطات عن إبلاغ السفارة الإيرانية بالموضوع بذريعة الحفاظ على خصوصية الأشخاص".ونصحت الخارجية أمس الأربعاء المواطنين الإيرانيين، وخاصة الطلبة الجامعيين والباحثين وأساتذة الجامعات، بإعادة النظر في سفرهم غير الضروري إلى أستراليا، بدليل السوابق الموجودة بشأن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي، وتسليمهم الى الدول المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دون أي أدلة مبررة.