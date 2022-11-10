حول "الإمدادات لروسيا".. أوزبكستان تطالب أوكرانيا بالتوقف عن نشر الأكاذيب

وتم استدعاء السفير الأوكراني نيكولاي دوروشنكو إلى وزارة الخارجية الأوزبكية في 10 نوفمبر.وقالت الخارجية في بيانها: "عبرنا لسفير أوكرانيا عن القلق الشديد فيما يتعلق بالبيان غير المدعم بالأدلة الذي انتشر في وسائل الإعلام من قبل ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية حول التزويد المزعوم بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج للالتفاف على قيود العقوبات الحالية".وخلال الاجتماع، تم التأكيد على "عدم القبول بقيام الجانب الأوكراني بنشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام حول أوزبكستان".وأكدت الوزارة: "استعدادها لدراسة القضايا ذات الاهتمام وتقديم معلومات موضوعية، فور تلقي طلبات رسمية من الجانب الأوكراني".وزعم ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة La Repubblica الإيطالية أن "أوزبكستان وكازاخستان تبيعان مكونات مدنية أمريكية ويابانية لروسيا، مما يساعد الأخيرة في تجاوز العقوبات".