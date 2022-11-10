طهران تعلن إحباط تفجير منشأة صناعات جوية

واتهم خطيب في حوار صحفي، إسرائيل وبريطانيا في تنفيذ تلك الأعمال.وردا على سؤال حول امتناع بلاده عن اتخاذ "خطوة مقابلة ضد الأعمال المخلة بالأمن التي مارستها دول مثل بريطانيا"، قال خطيب إنه "لا يوجد ضمان لاستمرار هذه السياسة في حال استمرار الأعمال العدائية".وأضاف: "لن نكون داعمين أبدا للممارسات الإرهابية وزعزعة أمن سائر الدول كما بريطانيا، لكننا لن نقدم أي التزام بمنع تزعزع الأمن في هذه الدول أيضا، ولذلك، سوف تدفع بريطانيا ثمن خطواتها الرامية إلى زعزعة الأمن في بلد كبير كإيران".وردا على سؤال حول "الشبكة التنفيذية" لمشروع "تدمير إيران" قال خطيب "عادة ما يكون لهذه الشبكات على وجه الخصوص مُشغّل وداعم مالي ومجموعة من العناصر التنفيذيين. المُشغّلون لهذه الشبكات هم أميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني الذين يسعون إلى خوض حرب معرفية ضد الشعب الإيراني عبر وسائل الإعلام والساحة الافتراضية بسبب صعوبة الوصول المباشر إلى الشعب الإيراني واستحالة التأثير المباشر".