الطاقة الذرية تكشف مفاجأة تخص "المحطات النووية"

وصرّح غروسي بذلك اليوم الخميس في كلمة عبر تقنية الفيديو في فعالية "ترابط أنظمة الطاقة منخفضة الكربون" برعاية الوكالة الدولية خلال المؤتمر الـ 27 للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) في مصر.وأضاف المسؤول الدولي: "إننا نشهد اهتماما جليا بالطاقة النووية، وليس فقط في تلك البلدان التي تمتلك بالفعل تقنيات نووية. بولندا، الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تكن موجودة فيها، أصدرت مؤخرا إعلانا مهما (بشأن بناء ثلاث محطات للطاقة النووية)".وأردف في كلمته: "لا يمر أسبوع إلا وألتقي بوزير للطاقة في دولة إفريقية ما، ويتحدث عن أن بلاده بحاجة إلى التكنولوجيا النووية".واختتم قائلا: "الجنوب العالمي، نراه أيضا في جنوب إفريقيا والهند والصين، التي تبني 19 مفاعلا والأرجنتين والمكسيك وغيرهم، أي أننا نلاحظ موجة ذرّية حقيقية".