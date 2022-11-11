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"نيويورك تايمز" عن لقاء بايدن وشي جين بينغ: قمة "متأخرة" وسط توترات متصاعدة
دوليات
2022-11-11 | 02:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
654 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن القمة التي ستجمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ، تأتي في وقت تتفاقم فيه حدة التوترات بين القوتين العظميين على كافة الأصعدة، ولا سيما الأزمة التايوانية.
وذكرت الصحيفة أن "الزعيمين سيلتقيان، الإثنين، قبل "قمة مجموعة العشرين" في إندونيسيا، وهو لقاء قال بايدن ومستشاروه إنه سيركز على "تحديد التوقعات" مع الصينيين مع استمرار تصاعد التوترات بشأن الوضع في تايوان والاجتياح الروسي لأوكرانيا".
وأوضحت الصحيفة أن "الاجتماع، وهو الأول بين الزعيمين منذ تولى بايدن منصبه، بعد مشاركة الرئيس الأمريكي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27)، الذي يُعقد في مصر منذ الأحد الماضي، وبعد زيارة سيقوم بها إلى كمبوديا".
ووفقًا لتقرير الصحيفة، عزز مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، موقف بايدن، قائلًا إن رئيس بلاده لن يقدم "تنازلات جوهرية" بشأن الدعم الأمريكي لتايوان.
ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان التجارة وحقوق الإنسان وكوريا الشمالية.
ورأت الصحيفة أن "تحديد موعد للاجتماع يمنح بايدن فرصة لـ"إعادة بناء الأفكار" لمشاركتها مع زعيم يعامله على أنه "عدو" في حقبة الحرب الباردة أكثر من كونه منافسًا".
وكان الزعيمان قد التقيا لأول مرة عندما كانا نائبين للرئيس، منذ أكثر من عقد من الزمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن "التوقعات بحدوث اختراق ملموس جراء الاجتماع لا تزال منخفضة، حيث صاغ المسؤولون الأمريكيون الاجتماع على أنه "بناء أرضية" في العلاقات الأمريكية الصينية".
وأوضحت الصحيفة أنه "لم يتخذ أي رئيس أمريكي مؤخرًا موقفًا أكثر جرأة تجاه تايوان من بايدن، فعلى سبيل المثال، حذر بايدن مرارًا – بواقع أربع مرات تقريبًا - أن الجيش الأمريكي سيدافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين، رغم أن مسؤولين أمريكيين آخرين يصرون على أن هذه ليست سياسة رسمية".
كما واصل بايدن إرسال السفن البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان، حيث تتخذ الصين إجراءات عسكرية هناك لتغيير الوضع الراهن، كما دفعت إدارته تايوان إلى تخزين الأسلحة لتصبح "ندًا" قادرًا على ردع غزو محتمل للجيش الصيني، وذلك بحسب ما أوردته "نيويورك تايمز".
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