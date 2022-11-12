الخزانة الامريكية تؤكد ضرورة تنظيم سوق العملات المشفرة

وقالت يلين، في مقابلة مع بلومبرغ، إن"أزمة "FTX" التي وجهت ضربة لسوق العملات المشفرة "تُظهر نقاط الضعف في هذا القطاع بأكمله".وفي تأكيدها على أهمية تنظيم سوق الأصول الرقمية، قالت يلين: "في البورصات المنظمة الأخرى، سيكون لديك فصل في أصول العملاء"، وأوضحت: "الفكرة القائلة بأنه يمكنك استخدام ودائع العملاء في البورصة وإقراضها لمؤسسة منفصلة تتحكم فيها للقيام باستثمارات محفوفة المخاطر وذات رافعة مالية.. لن يكون ذلك شيئا مسموحا به".وأعربت يلين "عن أسفها للخسائر التي تكبدها المستثمرون" مشيرة الى ان "الأزمة كان من الممكن أن تكون أسوأ إذا كان التشفير أكثر اندماجا في النظام المالي".وقالت: "على الأقل ليست مندمجة بعمق مع قطاعنا المصرفي، وفي هذه المرحلة لا تشكل تهديدا أوسع للاستقرار المالي".وكانت منصة تداول العملات المشفرة "FTX"، تعرضت لأزمة سيولة حادة، وعجز يصل إلى 8 مليارات دولار، وفشلت محاولاتها للحصول على حزمة إنقاذ من لاعبين في الصناعة.وفاقم أزمة منصة التداول انسحاب شركة "بينانس"، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، من صفقة الاستحواذ عليها، والتي كان ينظر إليها على أنها طوق نجاة لـ"TFX".