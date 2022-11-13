أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص.





وقالت الوكالة إن "الدفاعات الجوية السوري تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي".

وأضاف "أسقطت عددا منها"، ولم تذكر الوكالة حتى الآن مزيدا من التفاصيل.