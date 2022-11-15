قتيلان بسقوط "صواريخ روسية" في بولندا

كشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، عن مقتل شخصين بسقوط "صواريخ روسية" في بولندا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول استخباري أمريكي قوله، "مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا".

الى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية إن "رئيس الوزراء دعا الى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع".

وأعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أطلقت حوالي 100 صاروخ على البلاد، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.