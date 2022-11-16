قصف بولندا.. أردوغان يبرأ روسيا ووارسو تتأهب عسكريًا

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في بالي الإندونيسية: :من المهم بالنسبة لنا أن روسيا قالت إن لا علاقة لها بذلك ".وشدد أردوغان أنه "يحترم ويؤمن بموقف روسيا بشأن الحادثة الصاروخية في بولندا".ولفت أردوغان إلى أن بعض دول الناتو ناقشت الحادثة الصاروخية في بولندا، ورأت أنه لا علاقة لها بروسيا.من جانب آخر قال أردوغان إنه يتوقع أن يناقش مع بوتين مسألة تمديد اتفاق الحبوب لمدة عام بعد عودته من قمة مجموعة العشرين.وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل تطوير العلاقات مع موسكووشدد أردوغان أنه لا يوجد منتصر في الأزمة الأوكرانية، وأن الطريق إلى السلام في أوكرانيا يكمن من خلال الحوار، قائلا: "نحن نبذل جهودا لإحضار كل من روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات. وسنواصل تطوير العلاقات والحوار مع روسيا.. الطريق إلى السلام يمر عبر الحوار. سنواصل دبلوماسيتنا الهاتفية مع الرئيس الروسي بوتين".إلى ذلك، أعلنت بولندا رفع درجة التأهب لوحداتها العسكرية عقب سقوط صاروخين على أراضيها قالت إنهما تابعان للقوات الروسية. وفي حين نفت موسكو هذه الاتهامات، عقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا طارئا مع زعماء الدول الحليفة لواشنطن والمشاركين في قمة العشرين بإندونيسيا.وقال رجال إطفاء بولنديون إن شخصين قتلا في انفجار بمنطقة برزيودوف في شرق البلاد، على بُعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.وقالت الخارجية البولندية إن صاروخا روسي الصنع سقط أمس الثلاثاء الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي على برزيودوف وأسفر عن مقتل مواطنين اثنين.ونقلت رويترز عن الرئيس البولندي أندريه دودا قوله "ليس لدينا أدلة قاطعة بشأن مصدر الصاروخ التي سقط على أراضينا".وتابع بالقول "نتصرف بهدوء شديد بعد التطور الذي حدث أمس ولا مؤشرات على احتمال تكراره".وذكرت الرئاسة البولندية أن محادثات جرت بين الرئيس البولندي والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، كما تحدث دودا مع نظيره الأميركي جو بايدن، حيث تتم مراجعة مقررات المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي.