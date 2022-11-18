مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري

أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل رئيس الجهاز في محافظة كرمنشاه غرب إيران، خلال الاحتجاجات.

وذكر بيان للجهاز، أن "رئيس جهاز الاستخبارات بمحافظة كرمنشاه العقيد نادر بيرامي، قتل خلال استهداف مسلح من مجهولين بالمدينة".



وأشارت إلى أن "الهجوم أوقع أيضاً مصابين من المواطنين".

