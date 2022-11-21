أمريكا تدين الهجمات الإيرانية على شمال العراق: عشوائية وغير قانونية

وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا في بيان تابعته السومرية نيوز: "نندد بالقصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مقار احزاب كردية إيرانية مناوئة لطهران ومعسكراً يؤوي لاجئين كورد إيرانيين في اربيل".وأضاف: "ندين هجمات إيران العشوائية وغير القانونية التي تعرض استقرار العراق والشرق الأوسط للخطر"وبين قائد القيادة الوسطى، ان "الهجمات الإيرانية العشوائية تعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية".