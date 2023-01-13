ادانة ترامب بارتكاب مخالفات مالية وضريبية

وأعلن مدعي عام مانهاتن في بيان نقلته وسائل اعلام امريكية، انه "صدر حكما على "منظمة ترامب"، بدفع غرامة قصوى قدرها 1.6 مليون دولار؛ لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية".وجرت محاكمة مجموعة الملياردير الأمريكي المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024؛ بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة، ولا سيما بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب.