بولندا تطالب المانيا بأكثر من ترليون دولار كتعويضات

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إن "المندوب الدائم لبولندا "سلم رسميا كوروشي رسالة بشأن التعويضات".وأشارت إلى أن "هذه الرسالة تتعلق بالعلاقات بين ألمانيا وبولندا وتتطرق إلى تعويضات الحرب العالمية الثانية".وقالت السلطات البولندية في وقت سابق إنها طلبت 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية. وأرسلت بولندا في تشرين الاول الماضي مذكرة إلى ألمانيا من خلال وزارة الخارجية.ومن جانبها صرحت الحكومة الألمانية أكثر من مرة أنها "لا تنوي دفع أي مبالغ إلى بولندا".وتوجهت وارسو بنفس الطلب في وقت سابق للكونغرس الأمريكي واليونيسكو، ومجلس أوروبا، والأمم المتحدة، ولـ50 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".