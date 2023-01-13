بايدن: ملتزمون بالدفاع عن أمن اليابان

وذكرت وسائل اعلام امريكية، انه "خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في البيت الأبيض، أوضح بايدن أن "استراتيجية اليابان الدفاعية الجديدة ستكون مفيدة للحلفاء".وكان بايدن نشر تغريدة على صفحته الرسمية قال فيها "اليوم، "أرحب برئيس وزراء اليابان في البيت الأبيض، الحليف الثابت في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم".وأضاف "سنعمل على تعميق تعاوننا في كل شيء من الاقتصاد والتقنيات إلى تغير المناخ والأمن".ومن جانبه، شكر كيشيدا الرئيس بايدن على استقباله وعبر عن امتنانه على جهود واشنطن بشأن أمن المنطقة.