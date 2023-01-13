الخارجية الامريكية تتوعد بمحاسبة النظام الإيراني

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها أن "النظام الإيراني تسبب في الفوضى في المنطقة والعالم".ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن "مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ليست على أجندتها حاليا".وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز رحب "بعزم بريطانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية دولية".وقال مينينديز في تغريدة له على حسابه تويتر: "الحرس الثوري الإيراني هو جماعة إرهابية ملطخة أيديها بدماء عدد لا يحصى من الأرواح البريئة بسبب أعمالها الإرهابية والعنف داخل إيران وفي الشرق الأوسط وحول العالم".وأضاف: "يشجعني أن أرى أن حكومة المملكة المتحدة ستصنف قريباً الحرس الثوري الإيراني بالوصف الذي ينطبق عليه".