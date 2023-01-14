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نيويورك تايمز عن القمة الأمريكية – اليابانية: تحالف "يستفز" الصين

دوليات

2023-01-14 | 02:24
نيويورك تايمز عن القمة الأمريكية – اليابانية: تحالف &quot;يستفز&quot; الصين
546 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القمة الأمريكية اليابانية في واشنطن تأتي في إطار التأكيد على مواصلة دعم البلدين "لتحالف ثنائي قوي" وسط قوة الصين المتنامية، وذلك من خلال مناقشة التوترات مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا، والتخطيط للردع في آسيا بالقوات والصواريخ الأمريكية.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي تكافح فيه دولهما التحديات المتزايدة من الصين، استضاف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أمس الجمعة، لمناقشة "كيفية تحويل اليابان إلى قوة عسكرية" وتعزيز التحالف بين البلدين باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مصالحهما الأمنية في آسيا.

واعتبرت أن زيارة كيشيدا تعد نقطة تحول محورية لليابان، مشيرة إلى أنها تأتي بعد شهر من إعلان حكومته عن خطط لتعزيز قدراتها العسكرية وزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير في مواجهة القوة المتزايدة للصين واختبارات الصواريخ المتكررة من قبل كوريا الشمالية.

وإلى جانب القضايا العسكرية، أشارت الصحيفة إلى أن الطرفين ناقشا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين والتحديات في الحفاظ على سلاسل التوريد العالمية الآمنة، بالإضافة إلى القضايا الأمنية المرتبطة بالتجارة، وخاصة "تجارة التكنولوجيا" مع الصين، والعقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن بايدن جعل من تعزيز التحالفات عبر أوروبا وآسيا حجر الزاوية في سياسته الخارجية، على عكس اتجاه "أمريكا أولاً" لسلفه، دونالد ترامب، حيث يرى الرئيس الديموقراطي أن التحالفات حاسمة في مواجهة عدوان أكبر من جانب الصين وروسيا، القوتين العظميين الرئيستين المتنافستين للولايات المتحدة.

وتأتي قمة أمس بعد اجتماع عقد، الأربعاء، بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ونظيريهما اليابانيين، يوشيماسا هاياشي وياسوكازو هامادا. وقال مسؤولون أمريكيون ويابانيون إن البلدين سيوسعان تعاونهما العسكري، بما في ذلك تحسين قدرات الضربات الصاروخية اليابانية، وذلك في خطوة أدانتها الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة كيشيدا قد أصدرت الشهر الماضي استراتيجية جديدة للأمن القومي التزمت فيها اليابان بإنفاق 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على ميزانيتها الدفاعية السنوية، وهي زيادة كبيرة. وقالت الصحيفة إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد جعل المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين واليابانيين أكثر قلقًا بشأن احتمال أن تحاول الصين التحرك في تايوان.

في المقابل، وصفت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية التحالف الأمريكي الياباني بـ"المزعزع للاستقرار"، قائلة إنه يأتي في وقت محفوف بالمخاطر في المنطقة، وإنه لن يؤدي إلى ازدهار آسيا والمحيط الهادئ، كما أنه لن يكون موضع ترحيب.

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة واليابان ستواصلان تقويض السلام والاستقرار الإقليميين في العام الجاري. ونقلت عن خبراء صينيين قولهم إن تحالفًا عسكريًا أوثق مع الولايات المتحدة، مع تبني موقف أكثر عدوانية، "سيعني موقفًا أكثر خطورة لليابان، ولن ترحب دول المنطقة بالتحالف العسكري الاستفزازي".

ورأى المحللون أن اليابان لا تتخلى فقط عن مبدأ الدفاع وتستعد للتدخل في مسألة تايوان، لكنها أيضًا تجعل نفسها كقاعدة عمليات عسكرية متقدمة للجيش الأمريكي، مما يسمح للأخير بشن عمليات عسكرية ضد الصين من الأراضي اليابانية.

وقال المحللون إنه إذا استمرت طوكيو، جنبًا إلى جنب مع واشنطن وتايبيه، في استفزاز بكين، فمن المؤكد أن الجيش الصيني سيتخذ تدابير مضادة، بما في ذلك إجراء المزيد من التدريبات والدوريات في المياه الدولية والمجال الجوي حول اليابان، وتعزيز القدرات القتالية لقواته.
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