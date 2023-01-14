دول عربية تتخذ إجراءات جديدة بشأن حاملي جوازات سفر أوروبا وأمريكا

تفرض بعض الدول تأشيرة "الفيزا" من أجل إمكانية الدخول إليها، فيما تمكّن باسبورات بعض الدول القوية مواطنيها من الدخول إلى أغلب دول العالم، في عالمنا العربي هناك دول تفرض التأشيرة على الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.





تسمح لـ10 دول فقط بالدخول إليها دون تأشيرة



تعتبر الجزائر من بين أصعب الدول في استخراج الفيزا من أجل الدخول إليها، إذ تتعامل هذه الأخيرة بسياسة المثل، حسب ما جاء في موقع السفارة الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ يمكن لمواطني 10 دول فقط البقاء في الجزائر دون استخراج الفيزا لمدة لا تتجاوز 90 يوماً ما دام الغرض من الإقامة هو السياحة أو الأعمال التجارية.



تتمثل هذه الدول فيما يلي: إذ لا يمكن لحاملي جوازات السفر الأوروبية والأمريكية الدخول إليها دون تأشيرة، من بين هذه الدول نجد:تسمح لـ10 دول فقط بالدخول إليها دون تأشيرةتعتبر الجزائر من بين أصعب الدول في استخراج الفيزا من أجل الدخول إليها، إذ تتعامل هذه الأخيرة بسياسة المثل، حسب ما جاء في موقع السفارة الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ يمكن لمواطني 10 دول فقط البقاء في الجزائر دون استخراج الفيزا لمدة لا تتجاوز 90 يوماً ما دام الغرض من الإقامة هو السياحة أو الأعمال التجارية.تتمثل هذه الدول فيما يلي:





فيما تفرض التأشيرة على باقي دول العالم إلا في الحالات والدول التالية:



يمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من مواطني هذه الدول زيارة الجزائر دون تأشيرة، وهي: فيما تفرض التأشيرة على باقي دول العالم إلا في الحالات والدول التالية:يمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من مواطني هذه الدول زيارة الجزائر دون تأشيرة، وهي:

سياسة الدخول إلى موريتانيا



لا تسمح موريتانيا بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة للعديد من دول العالم باستثناء 23 دولة، حسب الموقع الرسمي لاتحاد النقل الدولي، وهي:

فيما تفرض الجمهورية الموريتانية التأشيرة على باقي دول العالم، بما فيها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تسمح بالدخول إليها دون فيزا لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.



سياسة التأشيرة في دولة السودان

تفرض السودان أيضاً التأشيرة على معظم دول العالم قبل المجيء إلى أراضيها، حسب موقع وزارة الخارجية السودانية، إذ تسمح هذه الأخيرة لأربع دول فقط بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، وهي مصر وسوريا واليمن بالإضافة إلى قطر، فيما تسمح لدول أخرى بالدخول إليها شريطة حمل المتقدم جواز سفر دبلوماسي، وتتجلى هذه الدول فيما يلي:

بالإضافة إلى كل من الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى، ما دون ذلك تشترط السودان على زوارها تأشيرة الدخول، سواء من بلدانهم أم عند الوصول، من بين هذه الدول: تركيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وكينيا وإريتريا.



سياسة الدخول إلى اليمن من قبل الدول الأجنبية

حسب موقع "arab news" تفرض اليمن على جميع دول العالم تأشيرة الدخول إلى أراضيها، إذ فرضت اليمن التأشيرة حتى لأصحاب جوازات السفر الدبلوماسية، ابتداءً من يناير/كانون الثاني سنة 2010. ومن بين الدول التي تسمح لها اليمن بالدخول إلى أراضيها بتأشيرة عند الوصول نجد: