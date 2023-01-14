قطر والإمارات: العالم بحاجة إلى الغاز الطبيعي لفترة طويلة

وقال وزير الدولة القطري للطاقة، سعد الكعبي، في منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، إن الغاز "ليس وقودًا انتقاليًا".وأضاف أنه ليس من العدل أن يقول البعض في الغرب إن الدول الأفريقية يجب ألا تقوم بالتنقيب عن النفط والغاز.وأثنى وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الذي تحدث في الجلسة نفسها، على كلامه نظيره القطري، مؤكدا أن الغاز سوف يبقى مطلوبا لمدة طويلة.ونوه المزروعي إلى أنه وبينما سيتم الاعتماد أكثر على مزيد من مصادر الطاقة المتجددة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الغاز كمصدر أساسي للطاقة.من جانبه أوضح سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية والمعين لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" إن الإمارات تريد أن يركز المؤتمر الذي تستضيفه هذا العام على النتائج العملية و"احتواء الجميع"، وأن يمد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب في العالم.ودعا الجابر في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمي إلى "توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة" وغيرها.