إيران.. الإفراج عن عالم بولندي احتجز بتهم "التجسس"

وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا في بيان، إن "البروفيسور ماتشي والتشاك، والذي كان محتجزا في إيران قد أطلق سراحه وعاد إلى بولندا".وأضاف: "كان تحقيق هذا الهدف أحد أولويات الدبلوماسية البولندية العام الماضي"، لافتا إلى أن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو أجرى شخصيا محادثات حول هذا الموضوع مع نظيره الإيراني.يشار إلى أن والتشاك هو أستاذ في علم الأحياء في جامعة نيكولاس كوبرنيك في تورون بوسط بولندا.في العام الماضي، ذكرت تقارير إعلامية حكومية إيرانية أن والتشاك واحد من عدة أجانب اعتقلوا بتهمة التجسس.وقالت التقارير إنه أخذ عينات من التربة والمياه والملح من منطقة محظورة أثناء قيام الحرس الثوري الإيراني بإجراء اختبارات الصواريخ الباليستية.