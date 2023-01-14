مقتل واصابة 5 اشخاص بأنفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

التفجيران نفذا عبر سيارتين مفخختين، أحدهم نقطة تفتيش أمنية داخل المدينة بينما وقع الآخر خارج المدينة إثر فتح النار على السيارة الملغومة قبل وصول هدفها .وفي هذه الأثناء، لم تعلق السلطات الصومالية على التفجيرين حتى الآن، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن غالبا ما تنفذ حركة الشباب الإرهابية مثل هذه الهجمات .ويأتي التفجير بعد أسبوع من تنفيذ حركة الشباب، هجمات انتحارية في مديرية محاس الواقعة في نفس المحافظة عبر سيارتين مفخختين راح ضحيتها 70 شخصا على الأقل ما بين قتيل وجريح .ويأتي استهداف حركة الشباب مديريات محافظة هيران انتقاما من سكانها الذي قادوا المقاومة الشعبية المسلحة ضدها وما زالت مركز الثورة العشائرية ضد التنظيم المتطرف.