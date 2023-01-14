إصابة ثلاث نساء وطفلة بإطلاق للنار في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة ثلاث نساء وطفلة بإطلاق للنار بالقرب من كنيسة كانت تشهد تشييع جنازة في لندن.



وقالت الشرطة أنه تم نقل النساء إلى المستشفى وطفلة عمرها 7 أعوام.



وأكدت أنه يجرى تحقيق عاجل وتفاصيل الحادث لم تتضح ولم يتم اعتقال أحد حتى اللحظة.



وأضافت: "وقعت الحادثة السبت بالقرب من كنيسة حيث كانت تقام جنازة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أطلقت من سيارة عابرة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك".