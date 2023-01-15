"كاشفة عن مفاجأة".. السعودية تحصّي عدد الحجاج في عام 2023

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لخدمات الحجاج عمرو المداح، إن نسبة الحجاج من خارج السعودية ستكون المعتمدة سابقاً، وهي واحد لكل ألف من سكان الدولة، وفق قناة "الإخبارية" السعودية.وتابع أن أعداد الحجاج لهذا العام ستكون مليوني حاج، منهم 1.8 مليون من الخارج و200 ألف حاج من داخل السعودية.وأشار وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن الحج سيكون بطاقة استيعابية كاملة، حيث ستعود أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مضيفا أن حج هذا العام لا يشترط التحصين ضد كورونا ولا السن.وأضاف أن أعداد الحجاج ستكون كما كانت في عام 2019، لكن جودة الخدمات المقدمة لهم ستكون أفضل من السابق.