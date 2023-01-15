"الطائرة النيبالية".. فيديو يوثق لحظات قبل الكارثة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة الطائرة النيبالية التي سقطت اليوم الأحد.



وتم العثور على هاتف راكب هندي كان على متن الطائرة النيبالية المنكوبة وجدوا فيه مقطع قبل لحظات من وقوع الكارثة.

وأعلن مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، اليوم الأحد، عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد.