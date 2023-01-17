بعد حل شرطة الأخلاق.. صحيفة أمريكية: إيران تلجأ لتكتيك جديد لفرض الحجاب

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عشرات القتلى والمفقودين بانهيار مبنى في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد حل شرطة الأخلاق.. صحيفة أمريكية: إيران تلجأ لتكتيك جديد لفرض الحجاب

دوليات

2023-01-17 | 02:06
بعد حل شرطة الأخلاق.. صحيفة أمريكية: إيران تلجأ لتكتيك جديد لفرض الحجاب
1,985 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

بعد أشهر من الاحتجاجات غيرت السلطات الإيرانية تكتيكاتها بشأن القوانين "الصارمة" المفروضة على لباس النساء وتغطية رؤوسهن، في محاولة لإضعاف الدعم للتظاهرات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني التي كانت في قبضة شرطة الأخلاق بتهمة مخالفة تلك القوانين، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنل".

وبعد شهر من قرار حل شرطة الأخلاق، التي كان لها باع طويل في الاعتداء على النساء "المُخالِفات" وضربهن، أصدرت إيران سياسات جديدة توجه الشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس الصارمة، وفرض غرامات عليهن، وفقا لما نقلته وكالة "إيسنا" عن المدعي العام، محمد جعفر منتظري.

وتتعدى الغرامات الجديدة المُخالِفات إلى من يسمح لهن بالخروج عن القواعد الصارمة، مثل سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك، في حال استقبال نساء من دون حجاب.

وذكرت السلطات الإيرانية، أيضا، أنها ستستعين بـتكنولوجيا جديدة للرقابة لفرض قوانين اللباس.

وبالإضافة إلى الغرامات، تتراوح العقوبات الجديدة أيضا بين الخدمة المدنية وصولا إلى منع السفر خارج البلاد، وقد يطرد موظفو الدولة من مناصبهم وقد يتم سحب سيارات النساء المخالفات.

ونقلت "إيسنا" مذكرة أصدرها نائب المدعي العام الإيراني، عبدالصمد خرم آبادي، في العاشر من يناير الجاري، ذكر فيها أن "الشرطة تلقت أوامر للتعامل بصرامة مع جريمة عدم ارتداء الحجاب".

لكن الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن "اتخاذ طهران أسلوبا قد يتسم بحدة أقل من المواجهة الجسدية تعكس محاولتها إلى تخفيف الغضب الواسع في البلاد".

وذكرت أن وفاة أميني ضربت عصبا حساسا لدى كثير من العائلات الإيرانية، التي استهدفت شرطة الأخلاق في السابق نساءها وفتياتها.

وأتى قرار الادعاء العام متزامنا مع خطبة ألقاها المرشد الأعلى، علي خامنئي، في العاشر من يناير أيضا، استخدم فيها لهجة أقل حدة تجاه النساء الخارجات عن قواعد اللباس، قال فيها إن "الحجاب الضعيف ليس ملائما لكنه ليس سببا لاعتبار ذاك الشخص خارجا عن الدين وعن دائرة الثورة".

وخلال السنوات الماضية، دافع خامنئي عن قواعد الحجاب، ووجه اللوم لخصوم إيران على توجيه الاحتجاجات العارمة.

وذكرت الصحيفة أن "الاحتجاجات التي تشهدها البلاد نابعة عن 40 عاما من الاختلاف حول الحجاب القسري، والذي يرى فيه المواطنون تجسيدا للحكم الاستبدادي، بالأخص في ما يتعلق بالفئات الأكثر علمانية في المجتمع".

يذكر أن الاحتجاجات التي شهدت إحراق نساء للحجاب والامتناع عن ارتدائه في الأماكن العامة، تطالب أيضا بسقوط نظام الحكم الإيراني.

ورغم أن قواعد الادعاء العام لإيران أتت بعد شهر من إعلان حل شرطة الأخلاق ومراجعة قوانين اللباس الصارمة، نقلت الصحيفة عن ناشطين استبعادهم امتناع السلطات عن فرض الحجاب القسري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا توجد مؤشرات رسمية على حل شرطة الأخلاق، عدا تصريحات المدعي العام، الشهر الماضي، في وقت يرى فيه ناشطون أن الحجاب القسري سيظل ساريا لأنه "حجر أساس لنفوذ الحكومة".

ونقلت الصحيفة عن الناشطة الإيرانية المقيمة في كندا، أزام جنغرافي، قولها إن "قواعد اللباس الصارمة تعد "وسيلة يستخدمها النظام لفرض سيطرته على المجتمع".

وكانت الناشطة قد تلقت حكما بالسجن ثلاث سنوات في عام 2018، لرفضها ارتداء الحجاب، لكنها قضت عشرة أيام فقط من مدة حكمها.

وحتى يناير الجاري، مضت الشرطة الإيرانية في إرسال رسائل نصية لتحذير السائقات اللواتي امتنعن عن ارتداء الحجاب في سياراتهن، وفقا لوكالة "فارس".

وقال موسى غسان فارا أبادي، رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، في أكتوبر الماضي، إن "الكاميرات المستخدمة لتوثيق المخالفات المرورية.. ستلجأ إلى خاصية التعرف على الوجه، والتي يمكنها أن تطبق هذا العمل بصورة منهجية"، وفقا لما نقلته "إيسنا".

وأضاف أن "هذا سيساعد في تقليل قوات إنفاذ القانون في الشوارع وتجنب تصادم آخر بين الشرطة والمواطنين".

وتضاءل حجم المظاهرات التي انطلقت لتنادي بالإصلاحات وتحولت لاحقا إلى المناداة بتغيير نظام الحكم، خلال الأسابيع الماضية، بعد أن أعدمت السلطات أربعة أشخاص على الأقل واعتقلت أكثر من ألف آخرين ممن تربطهم علاقة بالاحتجاجات التي شهدت مقتل مئات على أيدي قوى الأمن.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢١ الى ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-21
Play
من ٢١ الى ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
الوجبات السريعه وتأثيرها على اجهزة الجسم - الحلقة ٢١٣ | 2023
05:00 | 2023-01-19
Play
الوجبات السريعه وتأثيرها على اجهزة الجسم - الحلقة ٢١٣ | 2023
05:00 | 2023-01-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء.. شارع الجمهورية - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٨٤ | 2023
04:00 | 2023-01-19
Play
كربلاء.. شارع الجمهورية - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٨٤ | 2023
04:00 | 2023-01-19
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع د. صالح المطلك - الحلقة ٨٦ | 2023
14:00 | 2023-01-18
Play
مع د. صالح المطلك - الحلقة ٨٦ | 2023
14:00 | 2023-01-18
لمّة خليجية
Play
لمّة خليجية
قرّب الحسم - الحلقة ١٢
08:45 | 2023-01-18
Play
قرّب الحسم - الحلقة ١٢
08:45 | 2023-01-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
صناعة الذهب في العراق - حلقة ٤٥ | الموسم 4
16:00 | 2023-01-17
Play
صناعة الذهب في العراق - حلقة ٤٥ | الموسم 4
16:00 | 2023-01-17
عشرين
Play
عشرين
البيت السني.. خلافات وتصدعات.. من يوقف انفراد الحلبوسي بالزعامة ؟ - الحلقة ٧٤ | 2023
14:00 | 2023-01-17
Play
البيت السني.. خلافات وتصدعات.. من يوقف انفراد الحلبوسي بالزعامة ؟ - الحلقة ٧٤ | 2023
14:00 | 2023-01-17
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة كارلا سعد - حلقة ٣٨ | 2023
14:50 | 2023-01-16
Play
الممثلة كارلا سعد - حلقة ٣٨ | 2023
14:50 | 2023-01-16
خط أحمر
Play
خط أحمر
سارق العجلات بقبضة مكافحة اجرام كربلاء - الحلقة ٧٠ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-01-15
Play
سارق العجلات بقبضة مكافحة اجرام كربلاء - الحلقة ٧٠ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-01-15
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢١ الى ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-21
Play
من ٢١ الى ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
الوجبات السريعه وتأثيرها على اجهزة الجسم - الحلقة ٢١٣ | 2023
05:00 | 2023-01-19
Play
الوجبات السريعه وتأثيرها على اجهزة الجسم - الحلقة ٢١٣ | 2023
05:00 | 2023-01-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء.. شارع الجمهورية - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٨٤ | 2023
04:00 | 2023-01-19
Play
كربلاء.. شارع الجمهورية - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٨٤ | 2023
04:00 | 2023-01-19
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع د. صالح المطلك - الحلقة ٨٦ | 2023
14:00 | 2023-01-18
Play
مع د. صالح المطلك - الحلقة ٨٦ | 2023
14:00 | 2023-01-18
لمّة خليجية
Play
لمّة خليجية
قرّب الحسم - الحلقة ١٢
08:45 | 2023-01-18
Play
قرّب الحسم - الحلقة ١٢
08:45 | 2023-01-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
صناعة الذهب في العراق - حلقة ٤٥ | الموسم 4
16:00 | 2023-01-17
Play
صناعة الذهب في العراق - حلقة ٤٥ | الموسم 4
16:00 | 2023-01-17
عشرين
Play
عشرين
البيت السني.. خلافات وتصدعات.. من يوقف انفراد الحلبوسي بالزعامة ؟ - الحلقة ٧٤ | 2023
14:00 | 2023-01-17
Play
البيت السني.. خلافات وتصدعات.. من يوقف انفراد الحلبوسي بالزعامة ؟ - الحلقة ٧٤ | 2023
14:00 | 2023-01-17
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة كارلا سعد - حلقة ٣٨ | 2023
14:50 | 2023-01-16
Play
الممثلة كارلا سعد - حلقة ٣٨ | 2023
14:50 | 2023-01-16
خط أحمر
Play
خط أحمر
سارق العجلات بقبضة مكافحة اجرام كربلاء - الحلقة ٧٠ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-01-15
Play
سارق العجلات بقبضة مكافحة اجرام كربلاء - الحلقة ٧٠ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-01-15
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.