إصابة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بكورونا

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على موقعه عبر الإنترنت، أن "اختبار رئيس البنك جيروم باول لفيروس كوفيد-19، جاء إيجابيًّا".وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان له: إن "باول البالغ من العمر 69 عامًا يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالفيروس التاجي".وأوضح البيان: "باول حاصل على التطعيمات والجرعات المعززة ضد الفيروس، كما أنه يعمل عن بعد أثناء فترة العزل في المنزل".ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها المقبل بشأن السياسة النقدية على مدار يومي الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/شباط المقبل.ويتوقع المستثمرون رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، لتصل إلى نطاق 4.5% و4.75%.