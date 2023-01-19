نقابة المحامين المصرية تعلق عملها في كافة انحاء البلاد

وقالت النقابة في البان الذي نشر ليل الأربعاء على موقعها الرسمي، بأنها "قررت تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارًا من صباح الخميس الـ19 من كانون الثاني لأجل غير مسمى".وأضافت: "كان هناك إصرار وتعنت واضح على حبس زملائهم احتياطيًّا رغم انتفاء مبررات ذلك، وتعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق".وكانت محكمة الجنح بمحافظة مرسى مطروح الساحلية، قضت الأربعاء بالحبس لمدة عامين مع الشغل والمراقبة بعد تنفيذ العقوبة لمدة مماثلة بحق 6 محامين، إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين 3 موظفين بديوان المحكمة في الخامس من الشهر الجاري، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.وتم تحديد جلسة الأحد المقبل للنظر في الطعن المقدّم من فريق دفاع المحامين، وسوف يُعقد الجمعة اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.والشهر الماضي، تظاهر آلاف المحامين المصريين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، احتجاجًا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية، والتي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي في البلاد.